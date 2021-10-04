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Здоровье

Ухудшается состояние госпитализированной с ковидом актрисы Ларисы Гузеевой

Близкие актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой сообщили об изменении состояния ее здоровья.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео шоу "Скажи Гордеевой"

Знакомые Гузеевой говорят об отрицательной динамике.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался», — отметили они.

Актриса вынуждена использует кислородную маску — появились сложности с дыханием.

Исследования, сделанные при поступлении 62-летней телеведущей в больницу в Коммунарке, не показали поражения легких, однако позже было зафиксировано 7% поражения, и этот показатель растет, сообщает «КП».

Организм мог быть ослаблен из-за диет и процедур по похудению — актриса получила приглашение сняться в кинокартине и решила сбросить вес. Известно, что незадолго до госпитализации Гузеева отдыхала в Крыму и купалась в холодной воде, пишет «Росбалт». И говорила о пользе подобной процедуры.

Сразу после оздоровления в Крыму актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.

Сначала утверждалось, что Лариса Гузеева находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства. Но впоследствии все же сообщили о ковиде.

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