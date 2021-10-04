Ухудшается состояние госпитализированной с ковидом актрисы Ларисы Гузеевой

Знакомые Гузеевой говорят об отрицательной динамике.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался», — отметили они.

Актриса вынуждена использует кислородную маску — появились сложности с дыханием.

Исследования, сделанные при поступлении 62-летней телеведущей в больницу в Коммунарке, не показали поражения легких, однако позже было зафиксировано 7% поражения, и этот показатель растет, сообщает «КП».

Организм мог быть ослаблен из-за диет и процедур по похудению — актриса получила приглашение сняться в кинокартине и решила сбросить вес. Известно, что незадолго до госпитализации Гузеева отдыхала в Крыму и купалась в холодной воде, пишет «Росбалт». И говорила о пользе подобной процедуры.

Сразу после оздоровления в Крыму актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.

Сначала утверждалось, что Лариса Гузеева находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства. Но впоследствии все же сообщили о ковиде.