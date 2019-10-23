«Гостеприимные» барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson

В Барнауле живо обсуждается строительство отеля мирового уровня в центре краевой столицы. Дошло до того, что жители создали петицию , в которой просят группу компаний Radisson Hotel Group изменить место постройки будущей гостиницы. На момент публикации петицию подписали 223 человека.

Петицию создал известный в Барнауле активист и блогер Юрий Красильников, пишет Политсиб.ру. Он призывает владельцев изменить место строительства отеля, чтобы не сносить зеленый сквер в центре города. По его словам, жители «вынуждены сейчас бороться за жизнь каждого дерева».

Также автор сообщения упомянул застройщика — ООО «ПремиумСтрой-Алтай», который «на отрез отказывается слышать предложения других участков под строительство». В тексте петиции говорится, что застройщик хочет получить престижный участок и дороже его продать владельцам гостиницы после завершения строительства.

В конце сообщения автор пишет, что «гостеприимные» барнаульцы рады «услугам высокого класса», которые новый отель сможет оказать гостям города. Но в конце автор пригрозил — если строительство одобрят в том месте, где потребуется массовая рубка деревьев, горожане выйдут на акции протеста.