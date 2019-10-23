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23 октября
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Жизнь

«Гостеприимные» барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson

В Барнауле живо обсуждается строительство отеля мирового уровня в центре краевой столицы. Дошло до того, что жители создали петицию, в которой просят группу компаний Radisson Hotel Group изменить место постройки будущей гостиницы. На момент публикации петицию подписали 223 человека.

Park Inn by Radisson. Екатеринбург.
Park Inn by Radisson. Екатеринбург.
открытые источники в интернете

Петицию создал известный в Барнауле активист и блогер Юрий Красильников, пишет Политсиб.ру. Он призывает владельцев изменить место строительства отеля, чтобы не сносить зеленый сквер в центре города. По его словам, жители «вынуждены сейчас бороться за жизнь каждого дерева».

Также автор сообщения упомянул застройщика — ООО «ПремиумСтрой-Алтай», который «на отрез отказывается слышать предложения других участков под строительство». В тексте петиции говорится, что застройщик хочет получить престижный участок и дороже его продать владельцам гостиницы после завершения строительства.

В конце сообщения автор пишет, что «гостеприимные» барнаульцы рады «услугам высокого класса», которые новый отель сможет оказать гостям города. Но в конце автор пригрозил — если строительство одобрят в том месте, где потребуется массовая рубка деревьев, горожане выйдут на акции протеста.

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