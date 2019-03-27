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27 марта
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Жизнь

Гости Андрея Малахова рыдали от истории сиамских близнецов из Алтайского края

Мама сиамских близнецов из Алтайского края Елена Ячменева побывала в Москве на программе Андрея Малахова, которая выйдет в эфир в ближайшее время. Зрители рыдали, слушая историю семьи, рассказала она «Комсомолке» после возвращения.

Елене Ячменева с Эвелиной и Виолой.
Елене Ячменева с Эвелиной и Виолой.
altairegion22.ru

Елена Ячменева рассказала студии о том, как живет со своими дочерями — разделенными сиамскими близнецами Эвелиной и Виолой. В том числе о шквале проверок из опеки и прокуратуры после того, как в 2018 году в СМИ появилась история ее жизни. Тогда Елену чуть не лишили лишением родительских прав из-за того, что она два года не была с детьми на реабилитации.

Эвелину и Виолу в Москву не повезли, а представили на съемках передачи видео о их жизни на Алтае. Во время демонстрации многие в зале рыдали, а одна из сотрудниц программы обняла Елену за то, что она не сделали аборт, не отказались от детей, за то, что они живут, окруженные заботой и любовью.

По словам Елены, после съемок им предложили путевки в санаторий Украины. Но семья отказалась от них, потому что там не безопасно.

На съемки к Андрею Малахову также приезжала из Киргизии Зумрият Резаханова, мама сиамских близняшек Зиты и Гиты. Зумрият вышла в студию в черном платье и черном платке. Ее Зита умерла три года назад в возрасте 24 лет. Гита тоже сейчас болеет.

В конце передачи Андрей Малахов сфотографировался с героинями, обняв их.

Что известно о сиамских близнецах из Алтайского края

Эвелина и Виола родились 18 ноября 2012 года. У девочек была общая брюшная стенка, печень и часть желудочно-кишечного тракта. Операции по их разделению предшествовало длительное выхаживание. В 2013 году их разделили в Барнауле. Виола не ходит, не сидит и не говорит. Эвелина передвигается с помощью ходунков. Она любит смотреть мультфильмы, рисовать, освоила планшет.

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