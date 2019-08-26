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Жизнь

Гости из Германии сделали исторические кирпичи для барнаульской «спички»

На очередном (191-ом) субботнике на территории бывшего барнаульского сереброплавильного завода прошел мастер-класс по изготовлению кирпичей. Об этом в Facebook рассказал архитектор Александр Деринг.

Реставрационные кирпичи.
Реставрационные кирпичи.
facebook.com/aleksandr.dering

Субботник посетили гости из Германии, пишет архитектор, а также лютеранский пастор Александр Франц и многие другие. Они очистили территорию около Плотины, подготовили котлован под фундамент печи и формовали кирпичи.

Все желающие на субботнике могут помесить ногами глину, научиться формовать «богатырский» исторический кирпич и даже оставить на его поверхности свою подпись, пишет «Алтайтурцентр». Реставрационный кирпич делают из той же глины с Павловского карьера и тех же размеров, что и аутентичный.

Для начала противоаварийных работ на Плотине сереброплавильного завода активистам нужна тысяча реставрационных кирпичей.

Благотворительные взносы на их производство (один кирпич стоит 300 рублей) отмечают специальным сертификатом «сохранения исторического наследия». Для тех, чьи вложения позволят выпустить 100 кирпичей, сделают «именные» экземпляры с особым факсимильным клеймом благотворителя.

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