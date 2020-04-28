Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
46

Государственная награда за достойный профессиональный путь

Электромонтеру Западных электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь Игорю Трошину присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Указ о награждении государственной наградой подписан Президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года.

Игорь Трошин.
Игорь Трошин.
Западные электрические сети Алтайского филиала Россети Сибирь.

Это почетное звание алтайский энергетик получил за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

Свой путь в отрасли Игорь Геннадьевич начал в 1990 году. И все это время он трудится в должности электромонтера. Настоящий профессионал, мастер своего дела, преданный профессии человек — именно так говорят о нем коллеги.

Его забота понятна: своевременное и качественное выполнение ремонтной программы для того, чтобы территория обслуживания в период зимних нагрузок не знала перебоев в электроснабжении. Ликвидация технологических нарушений в период аномальных погодных условий. Техническое обслуживание оборудования, чтобы оно работало как часы, без сбоев. Ежедневный, кропотливый труд алтайского электромонтера, для того, чтобы стабильно работали предприятия, школы и больницы, чтобы свет был в каждом доме его земляков.

Но есть в его биографии и особые памятные страницы. Например, 2015 год, когда циклоны буквально захватили Змеиногорский и Третьяковский районы. Небывалая метель вывела из строя большое количество линий электропередачи. Без электроэнергии осталось много населенных пунктов. В составе бригады Змеиногорского участка электрических сетей Игорь Трошин устранял повреждения на четырех ЛЭП. В сложнейших условиях, при нулевой видимости на снегоходе ночью он проводил осмотр линий, чтобы как можно скорее определить объем повреждений и приступить к ремонту.

Запомнилась и зима 2018 года. В ноябре несколько дней шел дождь, затем снег, а потом наступило резкое похолодание. Из-за температурных перепадов линии электропередачи обледенели и стали массово выходить из строя. И опять за дело взялись змеиногорские энергетики. Несколько суток устраняли они последствия «ледяного дождя», работали в сложнейших условиях. В тот раз, как и во всех предыдущих и будущих подобных ситуациях энергетики справились с непогодой — вернули свет в дома жителей.

Своим опытом и секретами профессии Игорь Геннадьевич охотно делится с молодым поколением энергетиков. Мечтает, чтобы отрасль всегда была в надежных руках, поэтому не отказывается быть наставником для новичков. В компании гордятся такими коллегами.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость