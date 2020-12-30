Государство отобрало «честно заработанную» взятку у сибирского чиновника

Деньги чиновник получил в 2019 году. За это его оштрафовали, однако сама взятка «зависла».

В итоге областная прокуратура подала иск для нового судебного разбирательства.

«Поскольку получение взятки является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то полученные средства в соответствии с гражданским законодательством подлежат взысканию в доход Российской Федерации», — пояснили в прокуратуре.

Суд обязал осужденного передать деньги государству: 14 тыс. рублей уже поступили в бюджет России.

Ранее в Барнауле суд лишил экс-главу местного «Горзеленхоза» автомобиля Toyota Land Cruiser, конфисковав в доход государства.