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Жизнь

Государство отобрало «честно заработанную» взятку у сибирского чиновника

В Кемеровской области суд обязал бывшего чиновника передать государству 14 тыс. рублей, сообщает «Сибдепо».

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Деньги чиновник получил в 2019 году. За это его оштрафовали, однако сама взятка «зависла».

В итоге областная прокуратура подала иск для нового судебного разбирательства.

«Поскольку получение взятки является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то полученные средства в соответствии с гражданским законодательством подлежат взысканию в доход Российской Федерации», — пояснили в прокуратуре.

Суд обязал осужденного передать деньги государству: 14 тыс. рублей уже поступили в бюджет России.

Ранее в Барнауле суд лишил экс-главу местного «Горзеленхоза» автомобиля Toyota Land Cruiser, конфисковав в доход государства.

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