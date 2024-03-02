Готический концерт, картины из ниток и Арктика «под носом». 11 идей, как провести выходные в Барнауле

В кино
Историческая драма Саверио Костанцо «Долгожданный рассвет» в «Премьере» — 2 марта, 18:40, 18+
Документальный фильм Леонида Круглова «В Арктику» в «Галактике» — 3 марта, 13:10, 6+
В театр
«Авиатор» в Театре драмы — 2 марта, 17:30, 16+
«Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» в Музыкальном театре — 2 марта, 17:00, 16+
«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 3 марта, 12:00, 6+
Окультуриться
Лекция «От гармонии к распаду. Эволюция Античного искусства» в ГХМАК — 3 марта, 14:00, 16+
На выставку
Современная вышивка в музее «Город» — до 31 марта, ср-вс с 10:00 до 18:00, 0+
Персональная выставка Александра Петелина «Части цвета» в галерее «Республика ИЗО» — до 21 апреля, чт-вс с 13:00 до 18:00, 12+
В парк
Лекция от Краеведческого музея «Из глубины веков» в визит-центре парка «Изумрудный» — 2 марта, 13:00, 10+
На концерт
Проект Gregorian Opera представит готическое шоу «Mirror Of Enigma» в Театре драмы — 3 марта, 19:00, 12+
С детьми
«Денискины рассказы» в театре кукол «Сказка» — 2 марта, 13:00, 6+
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