15 апреля
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Жизнь

Готовы ли дорожники: аномальный снегопад засыпал Барнаул 15 апреля

80% дорожной техники Барнаула уже переоборудовали для работы в летнем сезоне, но неожиданно вернулась зима.

Устранение последствий непогоды.
Устранение последствий непогоды.
barnaul.org

Снег в середине апреля — аномальное явление. Дорожные службы ориентировались на показатели прошлых лет — тогда к этому времени уже приступали к ремонту дорог горячим асфальтом. То есть погода была стабильно теплая.

Однако к уборке внезапного снегопада ночью приступили 38 единиц техники. Тротуары посыпают реагентами — уже израсходовали 40 тонн песчано-соляной смеси, а также 7 тонн чистой соли и несколько тонн «Бионорда».

Днем на улицах будут работать 108 специалистов и 43 единицы техники, передают в мэрии.

В связи с предстоящей Пасхой особое внимание уделяют очистке остановок, подходов к пешеходным переходам и тротуарам на пути к храмам города.

Ранее зима вернулась на Телецкое озеро — его засыпало снегом.

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