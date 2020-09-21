«Готовьте кошелек побольше». Астрологический прогноз на 21−27 сентября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября. Кому — расслабиться, кому — считать деньги, а кому — встречать любовь, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Активные и темпераментные Овны могут ощутить приливы тоски и скуки. Неделя покажется им однообразной и унылой. Очень важно сохранять позитивный взгляд на жизнь и во всем находить новое, даже в рутине.

Телец

У Тельцов — неделя внутреннего умиротворения. Все чаще вы будете испытывать удовольствие от жизни. Многое станет понятно и просто, и это особенно поможет в конфликтных ситуациях. В конце недели ждите улучшения в карьере.

Близнецы

Неделя принесет Близнецам удачу и легкость. Однако будьте осторожны со своим острым языком — сарказм может навредить. Помните, что резкая правда ранит и причиняет боль.

Рак

Раки могут попасть в неожиданные ситуации, да так, что не будут понимать, как это могло произойти. А все от замыленного взгляда. Чтобы такого не произошло, старайтесь смотреть на мир нейтрально, сверяйте свои чувства с фактами.

Прогнозы. Астрология. pixabay.com

Лев

Львы будут как никогда уверенными и довольными собой. И для этого им не понадобится прилагать никаких усилий. Постарайтесь не замкнуться на своем эгоизме, помогите другим обрести такую же уверенность. Будьте милосердными не только к друзьям, но и врагам.

Дева

Внутренние неразбериха и непостоянство Дев сменятся на творчество и спонтанность. К концу недели возможно даже романтическое приключение или начало серьезных отношений. Постарайтесь довериться тому, что происходит вне вашего мироощущения, и расширяйте кругозор. На этой неделе от вас потребуется смелость и решительность.

Весы

Неделя ознаменуется очень хорошими события. Проблемы, тянущиеся месяцами, а то и годами, могут решиться сами собой. Появится долгожданное спокойствие — пусть недолгое, но приятное. Если вы решили сменить машину или квартиру, то присмотритесь к вариантам в конце недели. Должно появиться нечто привлекательное.

Скорпион

Проницательность и интуиция Скорпионов будут просто зашкаливать. Будьте внимательны к снам и знакам. Вам предоставится шанс проверить, насколько хорошо вы видите будущее. А еще это благоприятный период для инвестирования и приумножения денег. Но будьте осторожны, не бросайтесь с головой в омут событий.

Гадание. Свечи. pixabay.com

Стрелец

У Стрельцов может начаться период застоя и депрессии. Постарайтесь не расплескать свою внутреннюю энергию и силы, и тогда в конце недели откроется долгожданное второе дыхание. У вас будет шанс разобраться со своими представлениями о жизни и пересмотреть взгляд на мир. Готовьте кошелек побольше: вас ожидают повышение зарплаты или неожиданный доход.

Козерог

Неделя принесет внутреннюю уверенность, которая с каждым новым днем будет нарастать. Придет ощущение покоя и твердости. Период хорош для самопознания и самосовершенствования. Вопросы личных отношений лучше не затрагивать, уделите больше внимания своей карьере и социальным обязательствам.

Водолей

Водолей придет к внутреннему равновесию, у него наладится сон. Эта неделя благоприятна для начала путешествий, лечения и восстановления организма. Очень хороший эффект дадут духовные практики и посещение храмов и святынь. Опасайтесь сект и мошенников.

Рыбы

У Рыб начнется подъем энергии и здоровья. Усилится иммунитет, обострится интуиция. В этот период особенно хорошо заниматься работой, получением нового профессионального образования. Однако не забывайте про себя и свои интересы.