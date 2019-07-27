Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Говори правильно. Названы 10 самых позорных грамматических ошибок

Азалия Блинова, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института, назвала несколько злостных ошибок в произношении слов. Десятку самых-самых приводит «Российская газета».

Обучение. Книги.
Обучение. Книги.
СС0
  1. Слово «звонит» произносится как «звОнит». Это сразу выдает некультурного человека.
  2. Слова «ихний» и «евонный» являются просторечиями, относящиеся к уральским диалектизмам.
  3. Слово «ложить» нет. Есть «положить». Слово без приставки не существует.
  4. Слово «платить» неправильно произносить как «плОтят».
  5. Слово «договОры» произносится как «договорА».
  6. Неправильно склоняются числительные. Например, «В двухтысчно первом году мы увеличили производственные мощности». Правильно «в две тысячи первом году». ошибку часто допускаю чиновники в докладах.
  7. Встречаются избыточные понятия «более лучше».
  8. Допускается ошибка в названии кофе эспрессо — «экспрессо».
  9. Не различается смысл слов «надевать» и «одевать»
  10. Слово «торты» произносят его как «тортЫ».
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость