Говори правильно. Названы 10 самых позорных грамматических ошибок

- Слово «звонит» произносится как «звОнит». Это сразу выдает некультурного человека.
- Слова «ихний» и «евонный» являются просторечиями, относящиеся к уральским диалектизмам.
- Слово «ложить» нет. Есть «положить». Слово без приставки не существует.
- Слово «платить» неправильно произносить как «плОтят».
- Слово «договОры» произносится как «договорА».
- Неправильно склоняются числительные. Например, «В двухтысчно первом году мы увеличили производственные мощности». Правильно «в две тысячи первом году». ошибку часто допускаю чиновники в докладах.
- Встречаются избыточные понятия «более лучше».
- Допускается ошибка в названии кофе эспрессо — «экспрессо».
- Не различается смысл слов «надевать» и «одевать»
- Слово «торты» произносят его как «тортЫ».
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