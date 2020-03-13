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Жизнь

«Гознак» рассказал о защите российских банкнот от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщает РИА «Новости».

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В пресс-службе «Гознака» отметили, что при изготовлении банкнотной бумаги применяются специальные добавки с антисептическими свойствами.

«Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», — рассказали в компании.

При этом в Гознаке дали рекомендацию с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса COVID-19. В мире заражены около 130 тыс. человек более чем в 100 странах.

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