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28 мая
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Жизнь

Грабитель написал пенсионерке записку с извинениями и вернул похищенное

В Забайкалье грабитель вернул потерпевшей похищенное и написал записку, в которой попросил прощения, сообщает региональное МВД.

Грабитель в маске.
Грабитель в маске.
СС0

Инцидент произошел в минувший понедельник. 72-летняя жительница Читы сообщила, что вместе с ней в подъезд зашел неизвестный мужчина и выхватил из ее рук сумку.

«В сумке находились документы, сотовый телефон, стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и деньги — на общую сумму около 35 тысяч рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а так же записка с извинениями», — рассказали в ведомстве.

Криминалист обнаружил следы злоумышленника, по которым удалось установить личность ранее судимого за кражу и грабеж 24-летнего местного жителя.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Молодой человек пояснил, что сумку выбросил в мусорный контейнер.

Возбуждено уголовное. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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