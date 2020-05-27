Грабитель написал пенсионерке записку с извинениями и вернул похищенное

Инцидент произошел в минувший понедельник. 72-летняя жительница Читы сообщила, что вместе с ней в подъезд зашел неизвестный мужчина и выхватил из ее рук сумку.

«В сумке находились документы, сотовый телефон, стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и деньги — на общую сумму около 35 тысяч рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а так же записка с извинениями», — рассказали в ведомстве.