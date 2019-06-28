Град, жара и грозы. Синоптики прогнозируют капризную погоду на Алтае

28 июня в Алтайском крае ожидается дождь, гроза, местами град и усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае

Температура воздуха ночью составит +13, +18 градусов, в предгорьях +7, +12 градусов. Днем будет +29, +34 градуса, в северо-западных районах +22, +27. Ветер ночью юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем — северо-западный, 4−9 м/с, с усилением до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле 28 июня ночью ожидается +15, +17 градусов, днем воздух прогреется до +29, +31 градуса, без осадков. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное.

В условиях жаркой погоды в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность. Жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными при обращении с огнем. Сообщается, что подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.