Градус повышается. До +40 обещают синоптики в Алтайском крае 6 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью погода не слишком будет щадить. Температура составит +16...+21 градус, местами +10...+15 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем регион сильно накалится. Столбики термометров покажут +35...+40 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составит +16...+18 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Днем столбики термометров стремительно поднимутся до +35...+37 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.