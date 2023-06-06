6 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Градус повышается. До +40 обещают синоптики в Алтайском крае 6 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают о максимально высокой температуре в регионе 6 июня.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью погода не слишком будет щадить. Температура составит +16...+21 градус, местами +10...+15 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем регион сильно накалится. Столбики термометров покажут +35...+40 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит +16...+18 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем столбики термометров стремительно поднимутся до +35...+37 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость