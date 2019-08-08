«Градусы», фейерверк и море позитива. Компания «Бочкари» грандиозно отметила свое 30-летие

3 августа компания «Бочкари» с размахом отметила в родном селе свой юбилей. Местных жителей и гостей праздника ждала масса сюрпризов, интересных конкурсов и зрелищных спортивных состязаний. Для самой компании юбилейный год стал периодом серьезных свершений. В день рождения на предприятии презентовали несколько амбициозных проектов.

Что нового открыли в Бочкарях?

Юбилейный год для компании — это не только праздник, но и большая кропотливая работа. 3 августа на заводе торжественно запустили новую линию розлива в алюминиевую банку стоимостью 270 млн рублей.

Контракт с немецкой компанией KRONES на поставку линии заключен в ноябре 2018 года на крупнейшей в мире отраслевой выставке Brau Beviale в Нюрнберге. С января на заводе начались строительные работы, затем поставка и монтаж оборудования.

Открытие линии компания «Бочкари». Автор фото: Сергей Шанин.

Мощность линии розлива — 20 тыс. банок в час.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Баночная линия — это не только новый формат упаковки, это залог дальнейшего развития предприятия, укрепления позиций на рынке. Это новые отношения с международными компаниями, которые проявляют свой интерес к нам и в целом к Алтайскому краю. Новый цех дает дополнительные финансовые возможности, которые позволят развивать социальную сферу и отчислять больше налогов в бюджет.

Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин Открытие новой линии. Автор фото: Дмитрий Лямзин

3 августа каждый желающий мог своими глазами увидеть, как работает одно из крупнейших предприятий региона. Более тысячи человек воспользовались этой возможностью. Положительных впечатлений у них была масса.

Гостям юбилейного фестиваля также показали новый спортивный комплекс «Спортлайф».

Построен он по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий.

Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин

На первом этаже разместились большой зал с трибунами на 120 мест. Теперь здесь можно проводить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и большому теннису.

На втором этаже спорткомплекса в малом зале начнет свою работу фитнес-клуб и тренажерный зал. Объект может быть сдан в эксплуатацию досрочно.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Это очередной объект в списке социально значимых. Его строительство говорит о том, что Бочкари действительно идут в правильном направлении, развиваются. Здесь пройдут годы становления личности, характера, спортивного мастерства для тех, кто хочет двигаться дальше и достигать своих жизненных целей.

Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Сергей Шанин. Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин Спортивный комплекс «Спортлайф». Автор фото: Дмитрий Лямзин

В юбилейный год в селе открывается и современная гостиница «Бочкари 1825». Свое название новый объект получил благодаря конкурсу, организованному в социальной сети Instagram. Вариант, отсылающий к истории села, основанного в 1825 году, большинством голосов признан лучшим. В гостинице есть уютное кафе, салон красоты, игровая комната, прачечная, раздевалки и сушилки для спортивного снаряжения.

В 2019 году компания «Бочкари» продолжает развивать проект в сфере жилищного строительства. В августе справили новоселье еще шесть молодых семей. Заводчане и бюджетники получили бесплатное жилье от предприятия. Возведением благоустроенных коттеджей занимается компания «Бочкари», к ним по федеральной программе проложены инженерные сети. Счастливым новоселам торжественно вручил ключи Вадим Смагин, Виктор Томенко и Александр Романенко.

Заводчане и бюджетники получили бесплатное жилье от предприятия. Автор фото: Евгений Андреев.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Когда в городе или селе действует современное предприятие, когда на нем работают молодые умные профессиональные кадры, должна развиваться и социальная сфера. Больше 10 лет мы занимаемся ее обустройством. За последние годы сделано достаточно много. Построено 14 километров дороги — это помощь правительства Алтайского края. Недавно мы вошли в программу устойчивого развития сельских территорий. Благодаря этому построили и открыли спортивный объект, сделали инженерную инфраструктуру для нового жилого микрорайона. Сегодня можно говорить, что наше предприятие и социальная инфраструктура села Бочкари стали украшением не только Целинного района, но и всего Алтайского края.

Как проходил праздник?

Большой юбилейный фестиваль стартовал с самого утра. Для ранних пташек распахнуло свои двери арт-кафе «Бочкари» — место действительно удивительное. Здесь в приятной атмосфере умиротворения на протяжении всего дня проходили интересные конкурсы, игры для детворы, работали выставки.

Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин Большой юбилейный фестиваль. Автор фото: Дмитрий Лямзин

Причем их создавали сами участники. Чего только стоила экспозиция креативных зонтиков, которые специально к юбилею «Бочкарей» мог смастерить каждый желающий! За самые оригинальные зонтики полагались денежные призы, причем довольно существенные.

Призы от компании получили также участники детского конкурса рисунков. Юные художники и фантазеры в возрасте от 5 до 14 лет рисовали настоящее и будущее своего села и завода. Получилось все очень интересно.

Вечерняя программа фестиваля оказалась не менее насыщенной — с 17:00 на главной сцене Бочкарей выступали лучше творческие коллективы Сибири, а после них — известная российская группа «Градусы», послушать которую приехало более 10 тысяч человек.

Компания «Бочкари» грандиозно отметила свое 30-летие. Автор фото: Сергей Шанин. Компания «Бочкари» грандиозно отметила свое 30-летие. Автор фото: Сергей Шанин.

Незабываемый вечер завершился незабываемым салютом.