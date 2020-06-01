33-градусная жара и грозы придут в Алтайский край с началом лета

По информации синоптиков, 1 июня в отдельных районах края возможны кратковременные дожди, грозы.
Дневные температуры воздуха составят +28…+33 градуса, местами по востоку будет до +23 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле ожидаются кратковременные дожди. Температура в краевой столице 1 июня составят +25…+27 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, порывы до 15 метров.
Напомним, что в крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.