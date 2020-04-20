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Жизнь

30-градусная жара надвигается на Алтайский край

Жара до +30 градусов придет в Алтайский край на этой неделе, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

По словам собеседницы, в течение всей рабочей неделе районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. С каждым днем дневные температуры будут повышаться на 2−3 градуса.

В итоге пик тепла на этой неделе в регионе будет достигнут 23 и 24 апреля.

В некоторых районах Алтайского края в эти дни столбики термометров поднимутся к отметке в +30 градусов.

Также Людмила Сырых подчеркнула, что в связи с такой теплой погодой в регионе ожидается повышенный уровень пожароопасности.

В этих условиях населению региона необходимо воздержаться от сельхозпалов и соблюдать осторожность при обращении с огнем.

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