30-градусная жара надвигается на Алтайский край

По словам собеседницы, в течение всей рабочей неделе районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. С каждым днем дневные температуры будут повышаться на 2−3 градуса.
В итоге пик тепла на этой неделе в регионе будет достигнут 23 и 24 апреля.
В некоторых районах Алтайского края в эти дни столбики термометров поднимутся к отметке в +30 градусов.
Также Людмила Сырых подчеркнула, что в связи с такой теплой погодой в регионе ожидается повышенный уровень пожароопасности.
В этих условиях населению региона необходимо воздержаться от сельхозпалов и соблюдать осторожность при обращении с огнем.