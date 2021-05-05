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Жизнь

30-градусная жара надвигается на Алтайский край

Алтайский край совсем скоро ощутит настоящую летнюю жару — в регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в среду 5 мая, в крае будет +19…+24 градуса. А уже в четверг в регионе столбики термометров покажут +25…+30 градусов.

В эти дни будет без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле 5 мая будет +20…+22 градуса, 6 мая +26…+28 градусов.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

Также синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в Оби в районе села Усть-Чарышская пристань. Возможно подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов.

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