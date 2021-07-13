30-градусная жара ударит по Алтайскому краю в перерыве между ливневыми штормами

30-градусная жара ожидается в Алтайском крае 13 и 14 июля — в период между двумя штормовыми предупреждениями.

Напомним, что 12 июля по югу региона прошли ливни с грозами и градом.

В течение дня 14 июля и ночью 15 июля в крае также ожидается штормовая погода — алтайский Гидрометцентр предупреждает о ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

13 июля местами по краю прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер будет южный с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха будет доходить до отметки в +30 градусов.

Также отметим, что с 10 по 16 июля местами по Алтайскому краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).