33-градусная жара внезапно придет в Алтайский край

Жара до +33 градусов ожидается в Алтайском крае на текущей неделе, рассказали в региональном Гидрометцентре.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, 16 июня в крае будет +20…+25 градусов, а вот в среду, 17 июня, местами столбики термометров в регионе достигнут отметки +33 градуса.

Однако установления аномальной жары, согласно прогнозу синоптиков, в крае не ожидается.

Уже в четверг, 18 июня, температура воздуха составит скромные +23…+28 градусов.

При этом в ближайшие трое суток на территории региона в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

Также, согласно прогнозу, с каждым днем в регионе будет набирать силу ветер. Если во вторник при порывах его скорость будет достигать 16 метров в секунду, то к четвергу эта цифра возрастет уже до 22 метров в секунду.