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Жизнь

30-градусная жара возвращается в Алтайский край

Период жаркой погоды с температурами более +30 градусов установится в Алтайском крае на текущей неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Лето. Солнце. Погода.
Лето. Солнце. Погода.
СС0

Так, по данным синоптиков, с 14 по 16 июля в крае дневные температуры составят +26…+31 градус. Во вторник в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а в последующие дни будет преимущественно без осадков.

При этом в Алтайском крае ожидается порывистый ветер, достигающий скорости в 18 метров в секунду.

Что касается погоды в Барнауле, то в краевой столице в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +26…+28 градусов.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.

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