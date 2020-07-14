30-градусная жара возвращается в Алтайский край

Так, по данным синоптиков, с 14 по 16 июля в крае дневные температуры составят +26…+31 градус. Во вторник в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а в последующие дни будет преимущественно без осадков.
При этом в Алтайском крае ожидается порывистый ветер, достигающий скорости в 18 метров в секунду.
Что касается погоды в Барнауле, то в краевой столице в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +26…+28 градусов.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.