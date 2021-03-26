20-градусные морозы вернутся в Алтайский край под занавес марта

Температура до -20 градусов еще может установиться в некоторых районах Алтайского края в самом конце марта, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, на данный момент районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона, который на выходных сменится западным циклоном.

В результате в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Также усилится ветер.

Дневные температуры в субботу и воскресенье будут балансировать в диапазоне +1…+7 градусов. При этом 27 марта в предгорьях ожидается до +12 градусов.

При этом в начале следующей недели районы Алтайского края вновь окажутся под влиянием антициклона. В результате в ночное время температуры будут достигать -13 градусов, а местами и -20 градусов.

Впрочем, затем, в начале апреля, в регионе ожидается потепление.