20-градусные морозы вернутся в Алтайский край под занавес марта

По словам собеседницы, на данный момент районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона, который на выходных сменится западным циклоном.
В результате в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Также усилится ветер.
Дневные температуры в субботу и воскресенье будут балансировать в диапазоне +1…+7 градусов. При этом 27 марта в предгорьях ожидается до +12 градусов.
При этом в начале следующей недели районы Алтайского края вновь окажутся под влиянием антициклона. В результате в ночное время температуры будут достигать -13 градусов, а местами и -20 градусов.
Впрочем, затем, в начале апреля, в регионе ожидается потепление.