Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
378

20-градусные морозы вернутся в Алтайский край под занавес марта

Температура до -20 градусов еще может установиться в некоторых районах Алтайского края в самом конце марта, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

По словам собеседницы, на данный момент районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона, который на выходных сменится западным циклоном.

В результате в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Также усилится ветер.

Дневные температуры в субботу и воскресенье будут балансировать в диапазоне +1…+7 градусов. При этом 27 марта в предгорьях ожидается до +12 градусов.

При этом в начале следующей недели районы Алтайского края вновь окажутся под влиянием антициклона. В результате в ночное время температуры будут достигать -13 градусов, а местами и -20 градусов.

Впрочем, затем, в начале апреля, в регионе ожидается потепление.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость