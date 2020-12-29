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Жизнь

40-градусные морозы вновь ударят по Алтайскому краю на новогодних каникулах

Алтайский край, где только-только завершился период 40-градусных морозов, вновь примет на себя удар аномального холода.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Как сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, существенное похолодание в крае начнется в самый канун Нового года — 31 декабря.

Если 29 и 30 декабря температура воздуха в регионе в дневные часы будет балансировать в пределах −6…−19 градусов, то 31 декабря будет −12…−23 градуса с похолоданием в течение дня.

В итоге в ночь на 1 января местами по краю ожидаются 30-градусные морозы.

Холодная погода продержится на протяжении нескольких последующих дней.

В Гидрометцентре уточнили, что в течение 1 — 5 января на территории нашего региона местами и вовсе возможны температуры до -40 градусов.

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