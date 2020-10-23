13-градусный мороз, снег и штормовой ветер ударят по Алтайскому краю

Похолодание до -13 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ближайшие выходные.

Первый снег в Барнауле.

Отрицательные температуры воздуха −1…−6 градусов в регионе ожидаются в ночь на субботу, 24 октября.

Также местами в крае прогнозируют местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова.

Днем в субботу будет 0…+5 градусов. Местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.

Первый снег в Барнауле. vk.com

В воскресенье станет еще холоднее. В ночь на 25 октября в крае прогнозируют температуру −3…−8 градусов, местами до -13 градусов.

По западным районам небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. В дневное время столбики термометров покажут +3…+8 градусов.

Ветер юго-западный, 10−15 метров в секунду, местами порывы до 18−23 метров.