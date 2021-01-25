40-градусный перепад. После крепких морозов на Алтай придет потепление до -3 градусов

Температура воздуха в Алтайском крае в ближайшие дни начнет повышаться. 27 января на улице будет уже −3… −8 градусов, говорится в прогнозе краевого ЦГМС.

Ночью 26 января ожидается −28… −33 градуса, местами до -43, но днем воздух начнет прогреваться. По югу Алтайского края термометры покажут уже −11… −16 градусов.

27 января ночная температура составит −25… −30, днем будет −3… −8 градусов, пойдет небольшой снег, местами метали с порывами ветра до 20 м/с.

28 января по краю даже в ночь будет не ниже -13 градусов, днем также −3… −8, небольшой снег и метель.

В Барнауле

В краевой столице 26 января ночью ожидается −31… −33 градуса, небольшой снег. Днем синоптики обещают −22… −24 градуса и без осадков.

27 января ночью будет −27… −29 градусов, но в течение ночи начнет теплеть. Днем прогнозируют уже −5… −7 градусов, временами небольшой снег и метель.

28 января ночная температура составит −8… −10 градусов, днем будет −5… −7, небольшой снег и слабая метель.