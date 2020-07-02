30-градусное пекло, шквалистый ветер и грозы обещают в Алтайском крае

В отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха по краю составит +28…+33 градуса.
Ветер будет юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, при грозах шквалистое усиление до 18 метров.
В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +28…+30 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, при грозе усиление до 14 метров.
Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.