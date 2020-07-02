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Жизнь

30-градусное пекло, шквалистый ветер и грозы обещают в Алтайском крае

Жаркая, но местами грозовая и ветреная погода ожидается в Алтайском крае в четверг, 2 июля, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Барнаул перед ливнем, тучи.
Барнаул перед ливнем, тучи.
altapress.ru

В отдельных районах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха по краю составит +28…+33 градуса.

Ветер будет юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, при грозах шквалистое усиление до 18 метров.

В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +28…+30 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, при грозе усиление до 14 метров.

Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

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