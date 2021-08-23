Граффити с алтайской принцессой испортили хулиганы в Новосибирске

В новосибирском Академгородке неизвестные испортили граффити с изображением принцессы Укока, пишет vn.ru .

Граффити на трансформаторной будке рисовали на фестивале «Графит науки» — на стене изобразили разные артефакты, найденные при раскопках курганов на плато Укок в Горном Алтае.

Изображение разместили недалеко от дома Натальи Полосьмак, археолога, которая и обнаружила принцессу Укока в 1993 году.

Неизвестные написали поверх творения художника фразу (I dont feel any shame, I won’t apologize — в переводе: «я не чувствую стыда и не буду извиняться»).

Местные жители рассказали, что такое изречение на данной будке красовалось и раньше и является «историческим».