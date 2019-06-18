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Жизнь

График отключения горячей воды в Барнауле-2019

В Барнауле отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-2 началось 17 июня. Рассказываем, сколько дней не будет воды и какие дома попадают под отключение.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

График отключения горячей воды в Барнауле

По контуру ТЭЦ-2 горячую воду отключили с 17 июня по 10 июля.

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

  • Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
  • В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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