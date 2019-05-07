График отключения горячей воды в Барнауле-2019

В 2019 году в Барнауле отключение горячей воды начнется с 13 мая. Сначала воду отключат по контуру ТЭЦ-3, а потом по контуру ТЭЦ-2. Рассказываем, сколько дней не будет воды и какие дома попадают под отключение.