Грандиозная распродажа стартовала в благотворительном магазине Charity Market

Спешите за брендовой, красивой, качественной и доброй одеждой в наши магазины: уже через несколько часов ассортимент сменится на другой. И так будет целых 3 дня! Между нашими магазинами — 10 минут ходьбы, а выходные — время, чтобы радовать себя и свою семью. Первые покупатели уже вышли из магазина с несколькими пакетами одежды, обуви, сумок и аксессуаров и сейчас примеряют их ещё раз у себя дома.

На 100 рублей можно купить 10 вещей для ребёнка или 5 вещей для взрослого, если вы будете выбирать вещи в коробках. А если вас привлекают вещи на вешалках — то за 100 рублей вы найдёте чудесное платье, элегантный костюм или зимнюю куртку!

Charity Market — это проект благотворительного фонда «Облака», который из пункта приема вещей 2014 года вырос в полноценный благотворительный магазин, который теперь работает ежедневно по двум адресам.

Мы занимаемся тем, что принимаем вещи от дарителей — жителей города Барнаула, которые решили разобрать свои шкафы и пожертвовать уже ненужные вещи. 90% этих вещей мы адресно отдаём подопечным фонда и нуждающимся, а также отправляем в комплексные центры помощи Алтайского края.

Одежда. Благотворительный магазин Charity Market. Одежда. Благотворительный магазин Charity Market. Одежда. Благотворительный магазин Charity Market.

10% мы выставляем в торговых залах за минимальный благотворительный взнос от 29₽. 99% вещей не стоят дороже 219₽. Все вырученные средства направляются в фонд «Облака» для реализации программ покупки продуктов для нуждающихся, оплаты юридических услуг и центра дневного пребывания детей.

Мы не только даём возможность пожертвовать свои вещи на благотворительность, но и приобрести качественные, в отличном состоянии, вещи по низким ценам и, таким образом, дать вещам вторую жизнь.

Каждый принесённый пакет в одеждой, обувью, аксессуарами и книгами и каждая покупка — прямая помощь тем, кто в ней нуждается: детям, одиноким мамам и целым малоимущим семьям.

Одежда и аксессуары. Благотворительный магазин Charity Market.

Мы благодарим каждого, кто является частью нашего дружного, доброго сообщества. Ждём вас в наших магазинах и пунктах приема по адресам:

пр. Социалистический , 64 ( 11:00 — 20:00)

64 11:00 — 20:00) ул. Пролетарская , 56 ( 12:00 — 19:00)

С новой коллекцией можно ознакомиться в паблике магазина ВКонтакте)

Следите за актуальными новинками в инстаграм @charitymarket22.

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