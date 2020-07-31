Грандиозная распродажа стартовала в благотворительном магазине Charity Market

На 100 рублей можно купить 10 вещей для ребёнка или 5 вещей для взрослого, если вы будете выбирать вещи в коробках. А если вас привлекают вещи на вешалках — то за 100 рублей вы найдёте чудесное платье, элегантный костюм или зимнюю куртку!
Charity Market — это проект благотворительного фонда «Облака», который из пункта приема вещей 2014 года вырос в полноценный благотворительный магазин, который теперь работает ежедневно по двум адресам.
Мы занимаемся тем, что принимаем вещи от дарителей — жителей города Барнаула, которые решили разобрать свои шкафы и пожертвовать уже ненужные вещи. 90% этих вещей мы адресно отдаём подопечным фонда и нуждающимся, а также отправляем в комплексные центры помощи Алтайского края.
10% мы выставляем в торговых залах за минимальный благотворительный взнос от 29₽. 99% вещей не стоят дороже 219₽. Все вырученные средства направляются в фонд «Облака» для реализации программ покупки продуктов для нуждающихся, оплаты юридических услуг и центра дневного пребывания детей.
Мы не только даём возможность пожертвовать свои вещи на благотворительность, но и приобрести качественные, в отличном состоянии, вещи по низким ценам и, таким образом, дать вещам вторую жизнь.
Каждый принесённый пакет в одеждой, обувью, аксессуарами и книгами и каждая покупка — прямая помощь тем, кто в ней нуждается: детям, одиноким мамам и целым малоимущим семьям.
Мы благодарим каждого, кто является частью нашего дружного, доброго сообщества. Ждём вас в наших магазинах и пунктах приема по адресам:
- пр. Социалистический, 64 (11:00 — 20:00)
- ул. Пролетарская, 56 (12:00 — 19:00)
С новой коллекцией можно ознакомиться в паблике магазина ВКонтакте)
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