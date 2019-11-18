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Жизнь

Гражданка Украины София Ротару решила вернуться в Россию на заработки

Народная артистка СССР София Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», пишет «Комсомольская правда».

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

Издание отмечает, что Ротару также планирует принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

«Гонорар за корпоратив в этом сезоне — $50−60 тыс. (3,1−3,8 млн руб.)», — пишет издание, указывая, что желающим пригласить певицу придется оплатить также приезд ее коллектива с Украины в Россию.

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России.

Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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