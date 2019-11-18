Гражданка Украины София Ротару решила вернуться в Россию на заработки

Издание отмечает, что Ротару также планирует принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.
«Гонорар за корпоратив в этом сезоне — $50−60 тыс. (3,1−3,8 млн руб.)», — пишет издание, указывая, что желающим пригласить певицу придется оплатить также приезд ее коллектива с Украины в Россию.
В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России.
Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.