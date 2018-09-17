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В Египте нашли древнюю хорошо сохранившуюся статую сфинкса

16 сентября на юге Египта в храме Ком-Омбо археологи обнаружили статую сфинкса — животного с лицом человека, сообщает ТАСС. Находку извлекли из-под земли, она находится в отличном состоянии. На статуе из песчаника сохранились даже темные краски, которыми выделены глаза, брови и зрачки.

Сфинкс. Египет
Сфинкс. Египет
СС0

Предположительно, статуя относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры —31 год нашей эры).

Найденный сфинкс имеет небольшие размеры: в ширину основание постамента равно 28 см. На голове у сфинкса урей — царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, а завершает облик статуи ритуальная борода фараона.

В храме Ком-Омбо ремонтные работы идут около года. За это время ученые сделали несколько археологических открытий. Например, нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта.

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