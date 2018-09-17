В Египте нашли древнюю хорошо сохранившуюся статую сфинкса

Предположительно, статуя относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры —31 год нашей эры).
Найденный сфинкс имеет небольшие размеры: в ширину основание постамента равно 28 см. На голове у сфинкса урей — царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, а завершает облик статуи ритуальная борода фараона.
В храме Ком-Омбо ремонтные работы идут около года. За это время ученые сделали несколько археологических открытий. Например, нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта.