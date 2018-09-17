В Египте нашли древнюю хорошо сохранившуюся статую сфинкса

16 сентября на юге Египта в храме Ком-Омбо археологи обнаружили статую сфинкса — животного с лицом человека, сообщает ТАСС. Находку извлекли из-под земли, она находится в отличном состоянии. На статуе из песчаника сохранились даже темные краски, которыми выделены глаза, брови и зрачки.