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Жизнь

Грек-спасатель второй год подряд вытаскиевает из моря одну и ту же россиянку

Спасатель на Крите снова спас женщину, тонувшую там же год назад, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

«Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением», — сообщает телеканал.

75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году, пишет «Росбалт».

Сотрудник спасательной службы в шутку назвал женщину своим лучшим клиентом и попросил ее больше не купаться в таких условиях без разрешения спаса.

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