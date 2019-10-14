«Грешу, шучу, вещаю»: как неизлечимо больная девушка с Алтая стала популярным блогером и Монахиней

Жительнице Алтайского края Виолетте Милославской 23 года. Уже пять лет девушка не выходит из дома и не общается ни с кем, кроме семьи. Всему причина — редкое неизлечимое иммунное заболевание, из-за которого даже обычная простуда может привести к летальному исходу. Спасение Виолетта нашла в ведении блога в Instagram. О том, как она создала собственный «монастырь» и стала Монахиней, — в материале altapress.ru.

История болезни

В 18 лет после долгой простуды Виолетту Милославскую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Спустя несколько месяцев консилиум врачей из разных городов установил главный диагноз — «общая вербальная иммунная недостаточность и идиопатический фиброзирующий альвеолит». Если говорить проще, то у девушки нет иммунитета и больные легкие.

Виолетта Милославская,

блогер:

Диагноз, связанный с легкими, мне поставили еще в возрасте 12 лет. На тот момент у меня даже испортились отношения с лучшей подругой из-за того, что ее мама думала, что у меня туберкулез, и запрещала ей со мной общаться. Просто людям без образования и «Гугла» на тот момент было трудно это понять. С самого детства я была больной, слабой, одним словом — чахнущей. Моя мама водила меня по больницам, но никто не мог установить точный диагноз до 18 лет. С тех пор я живу на диване.

На пике юности девушке ставят диагноз, который вынуждает всегда сидеть дома. Первое время мысли Виолетты были заняты лишь осознанием собственной никчемности, она закрывалась в себе, сутками молчала и много плакала. Но время помогло ей смириться со своей особенностью.

Виолетта Милославская,

блогер:

Я бы могла посоветовать другим не отчаиваться, но нет! Отчаивайтесь, грустите, плачьте, разочаровывайтесь, злитесь. Испытывайте разные эмоции, потому что жизнь не сахарная вата и, только натыкаясь на реальность, мы начинаем осознавать и понимать ее в полной мере.

Виолетта Милославская. Из архива героини.

Как все начиналось

Мысли создать свой блог появились не сразу. Аккаунт в Instagram Виолетта завела еще в 2013 году, а первых 5 тысяч подписчиков получила тогда, когда стала фильтровать то, что выкладывала.

Ник Монахиня девушка придумала случайно. Ей хотелось сделать виртуальное имя емким и запоминающимся. В то время она сидела в Twitter и наткнулась на ник Монашка, но такой уже был занят, поэтому на ум пришла Монахиня. Но позже ник приобрел своеобразный смысл.

Все стало противоположным: монахини не выпивают, она — да, монахини не выражаются нецензурно, а она — да, и тому подобное. Так появился ее собственный «монастырь» со своими особенностями, который не похож ни на один привычный.

Со временем люди начали интересоваться, почему Виолетта постоянно сидит дома в четырех стенах и не выходит на улицу. Тогда возникло желание открыться и рассказать о своем заболевании. После этого на ее странице появились первые длинные посты.

Виолетта Милославская,

блогер:

Мною двигало желание прекратить все слухи, что обо мне распускают, двигало желание поведать всем правду, двигало желание показать, что это не страшно, если ты болен, одинок и заперт в бетонной коробке. Двигало желание показать, что всегда можно найти позитивные моменты, даже если кажется, что выхода нет.

Когда Виолетта стала интересоваться возможностью заработка на рекламе в блоге, то столкнулась с целой инстасферой, где существуют свои стандарты: визуал, концепция, тематика, единый стиль. То есть блогер должен писать на определенную тему и не отклоняться от нее.

Виолетта Милославская. Из архива героини.

Многие крупные блогеры посоветовали ей и дальше развивать тему своей болезни, но девушка не хотела продолжать ее «мусолить».

Виолетта Милославская,

блогер:

Мне трудно ежедневно копаться в своей ране, доставать оттуда осколки боли и давать их всем, чтобы они посмотрели максимально близко. В моем блоге отведено этому место, но не главное.

Желание рассказать как можно большему количеству людей о необходимости всегда рассуждать и здраво мыслить поспособствовало тому, чтобы не бросить заниматься блогом через месяц.

А также помогло желание продолжать радовать людей своим коронным пожеланием «Доброго утречка», потому что многие фолловеры стали писать, что просыпаются только ради этого.

Виолетта Милославская,

блогер:

Мне не на кого было равняться, я росла сама. Успешные богатые блогеры предали свои ориентиры и начали рекламировать нумерологию, астрологию, магов, колдунов, лженауку, тем самым заставляя многих людей верить шарлатанам и относить им космические суммы, вместо того чтобы пропагандировать здравый смысл и рассудительность. В погоне за деньгами они забыли, что изначально отстаивали позицию критического мышления и поиск научных доказательств, а не обыкновенной чуши.

Виолетта Милославская. Из архива героини.

Блог сегодня

Сейчас в профиле Виолетты почти 30 тыс. подписчиков.

В постах девушка разбирает социальные темы, которые ее волнуют. Она считает, что об этом должен задумываться каждый. Например, о воспитании детей, о пропаганде на ТВ, об издевательствах над животными и так далее.

Ежедневно в сторис рассказывает про свою семью, интересные случаи из жизни, болезнь, шутит, поет, проходит тесты и советует их подписчикам.

«В сторис я — своя девчонка. Не гружу людей, а стараюсь развлекать шутками и своей мимикой. Мне не стыдно раскрывать душу или выносить сор из избы, потому что это другие люди создали себе ограничения, а я научилась себе все позволять и быть собой. А собой быть не стыдно», — говорит Виолетта.

Как показывает статистика профиля, в нем она проводит семь-восемь часов в день. Большинство времени уходит на общение с подписчиками в директе. В этом она находит свое спасение, ведь общаться с кем-то лично для нее опасно.

Виолетта признается, что до сих пор у нее нет стабильного дохода с блога. Она тщательно отбирает, что рекламировать, потому что дорожит лояльностью своей аудитории и не хочет ее обманывать. Поэтому половина рекламных запросов просто игнорируется.

Как и у любого нормального блогера, у Монахини есть свои хейтеры, которые не верят в ее историю или просто сознательно желают плохого.

Виолетта Милославская,

блогер:

Всем нравиться невозможно, поэтому это нормальное явление. Их никто не держит, ведь кнопка «отписаться» бесплатная. Но подобные люди все равно насилуют себя и смотрят. Подсознательно любой хейтер хочет быть на месте блогера, но вместо того, чтобы поработать над собой, он желает разрушить это в другом. Именно поэтому он сидит, смотрит и пишет гаденькие комментарии, надеясь, что блогера они затронут и он прогнется под его личное мнение.

Виолетта Милославская. Из архива героини.

Финансовый вопрос

Научиться зарабатывать блогом, несомненно, сложно, но возможно. Популярные блогеры с миллионами подписчиков, можно сказать, уже заработали себе на безбедную старость. Все зависит от того, что волнует именно твою аудиторию и на какие темы блогер способен писать.

«Многие могут сделать лишь подпись к фото, состоящую из смайлов, а большего им не дано. Само собой, много от такого „развития“ они не получат. Ну, а если интересуют, например, книги, равноправие, политика или кино, то появится аудитория по интересам. На каждый товар найдется свой купец», — рассказывает Виолетта.

Сейчас девушка откровенно рассказывает, что вкладывает в рекламу своего блога больше, чем от него получает, но и останавливаться не собирается, потому что Монахиня — это ее жизнь, и оторвать эту часть себя она не сможет.

Виолетта Милославская. Из архива героини.

Правила жизни Монахини

«Запомните: никто не смеет заставлять вас стыдиться своего тела». «Наша система образования не учит критическому мышлению, там тупо учат факты, иногда с абсурдной их интерпретацией». «Ты же девочка» — от создателей «лишить вас выбора и мнения».

«Ты же девочка» — от создателей «сделать вас удобной и покладистой».

«Ты же девочка» — от создателей «из сильной независимой личности превратить вас в тряпку». «Мы не умеем себя радовать. Жалеем денег, времени, сил. Хотя себя, по сути, нужно возводить в культ, ведь кто о вас вспомнит, если не вы сами?» «Быть девушкой — это ждать важное сообщение от него, а получить „Акция на сосиски в „Пятерочке““». «Конечно, за самоиронией стоит огромный труд смирения со своими комплексами и дружба со своими тараканами». «Вы можете не любить животных, но воспитать в себе уважение к братьям нашим меньшим — это ваша обязанность». «Животные — не ресурс и не сырье, а ваши верные друзья». «Обесценивать труд в принципе тупо, и когда люди поймут, что нельзя сравнивать умственную, физическую и творческую активность, а тем более выяснять, какая из них сложнее, тогда у нас наступит новая эра человека разумного».

Екатерина Жолнерова