Медовый месяц — прекрасное время, полное надежд. Каждая пара хочет насладиться началом семейной жизни без бытовых и прочих рутинных забот. Круиз на парусной яхте — один из самых романтичных и нестандартных вариантов свадебного путешествия. Такой формат отдыха ассоциируется с посещением райских уголков, шепотом волн, закатами и рассветами, криками чаек. Это возможность отдохнуть от суеты, связанной с подготовкой к свадьбе, и наконец-то остаться вдвоем без толпы родственников и друзей. Подходящей страной для осуществления мечты является Греция. Здесь на высшем уровне развита яхтенная инфраструктура, а количество солнечных дней в году достигает 300.

Свадебное путешествие на арендованной яхте — тот же пляжный отдых, только в улучшенном формате. Во время путешествия вдоль берегов загадочного Крита или изумрудного Корфу яхта станет своеобразным отелем для двоих. Только этот «отель» постоянно меняет локацию, удивляя влюбленных красивыми видами. На борту есть все необходимое для беззаботного отдыха — комфортабельная каюта с удобной кроватью, санузел, кухня, посуда, ванные принадлежности.

Яхта — это еще и личный пляж для двоих. Не придется загорать на переполненном пляже Крита или Родоса. Можно бросить якорь и купаться в открытом море, либо пришвартоваться в уединенной бухте. Под рукой всегда будут фрукты, холодное игристое и все, чего душа пожелает. Единственным недостатком являются возможные капризы погоды, которые сложно предугадать.

Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

Начинать подготовку нужно с планирования даты свадьбы. Ведь подразумевается, что молодожены отправятся в путешествие сразу после торжества. Хотя Греция и считается южной страной с мягким средиземноморским климатом, яхтенный сезон длится с мая по октябрь. В этот период море прогревается до комфортной температуры, а зимние циклоны уходят, оставляя место солнечным дням. Оптимальное время для круиза — май-июнь или сентябрь-октябрь. Погода стоит сухая и солнечная, вероятность осадков минимальная, а пляжи, улицы и другие места еще не переполнены туристами. Греческая зима отличается нестабильной погодой с осадками и штормовыми ветрами. Циклон может задержаться на несколько дней, и вместо романтического плавания под парусом придется сидеть у моря и ждать погоды.

Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

В качестве маршрута для свадебного путешествия популярностью пользуются греческие острова — Крит, Киклады, архипелаги Ионического моря. Они больше подходят для размеренного пляжного отдыха, чем материковая часть страны. Влюбленные могут вдоволь насладиться южным солнцем, побыть вдвоем в живописных уголках и погрузиться в местную культуру. Санторини — истинный Рай для влюбленных, где царит атмосфера романтики и умиротворения. Молодоженов ждут малиновые закаты, ласковое море, разноцветные домики, вулканические пляжи, уютные кафе и рестораны.

Еще одно райское место — Скиатос Греция. Остров является частью архипелага Северные Спорады. Первозданная красота острова сохранилась несмотря на активное развитие туристической инфраструктуры. Скиатос — это современные пляжи, лабиринты узких улочек, уютные таверны. В оливковых рощах прячутся древние заброшенные церкви и монастыри. Хотя остров небольшой и пользуется популярностью, в северной его части до сих пор много пустынных пляжей и бухт в окружении сосновых лесов.

Медовый месяц на Крите выбирают те, кто кроме морской романтики хочет прикоснуться к культурно-историческому наследию Греции. Яхтинг можно совместить с пляжным, экскурсионным и гастрономическим отдыхом. Аренда яхты на Крите возможна в городе Ираклион, который по совместительству является столицей острова. На острове немало романтических мест. По возможности стоит посетить такие места, как пляж Элафониси с уникальным розовым песком, лагуну Балос, загадочный остров Спиналонга, пляж Матала, пальмовый пляж Ваи.

Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

Яхтенный флот Греции представлен парусниками, катамаранами и моторными яхтами. Оптимальным вариантом для романтического путешествия станет парусная яхта. Она отличается хорошей маневренностью и автономностью, а стабильные ветра гарантируют свободное плавание на хорошей скорости. Моторная яхта — дорогое удовольствие. Стоимость чартера будет на порядок выше, к тому же, нужно учесть расходы на топливо. Моторное судно подходит для вечеринок и кратковременных прогулок в прибрежных водах, но не для длительного путешествия. Стоимость чартера парусника зависит от нескольких факторов, в первую очередь это касается габаритов и уровня комфортабельности судна. Чартерные компании сами предлагают новейшие модели яхт со всеми удобствами для проведения медового месяца. Учитывая, что на борту кроме молодоженов и шкипера (в случае чартера с капитаном) никого не будет, для путешествия подойдет небольшая яхта.

Если есть возможность оплатить услуги шкипера, стоит этим воспользоваться. Капитан возьмет на себя ответственность за навигацию и хлопоты, связанные с организацией стоянки в марине. А молодожены смогут наслаждаться обществом друг друга, не заботясь о насущных проблемах. Профессиональный шкипер знает лучшие места Греции, он всегда посоветует, где лучше остановиться на обед или куда сходить развлечься. Бронировать судно рекомендуется за 3−5 месяцев до предполагаемой даты путешествия.

Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

Медовый месяц на яхте подразумевает массу вариантов интересного времяпрепровождения вдвоем. Можно устроить романтический ужин на палубе, любуясь морским закатом. Это идеальная обстановка для разговоров по душам и обсуждения дальнейших планов. Не обязательно утруждать себя приготовлением ужина — в любом прибрежном ресторане доступны вкусные блюда греческой и средиземноморской кухни на вынос. Если захочется более цивилизованного отдыха, всегда можно заказать столик в ресторане на берегу, сходить в ночной клуб или бар. Утром можно встретить рассвет вдвоем. Нет ничего прекраснее купания в прохладном море, пока все спят, а вокруг царит покой и умиротворение. Отличным началом дня станет завтрак на двоих под шепот морского бриза.

Не обойдется медовый месяц под парусом и без фотосессии. Ведь именно с борта яхты открываются красивейшие виды на акваторию и прибрежные города. Фотографии, сделанные на яхте, смотрятся ярко и эффектно, они будут приятно греть душу спустя 5−10−20 лет после свадьбы. Для разнообразия можно разбавить процесс, делая остановки в красивых местах. Это может быть укромная бухта или небольшой остров. Но у подобной фотосессии есть один нюанс — в путешествие придется брать фотографа. Кроме гонорара за работу, придется взять на себя расходы на дорогу и проживание на яхте. Либо нужно искать профессионала на месте и договариваться индивидуально.

Медовый месяц в Греции. Источник: unsplash.com

Приверженцы активного отдыха тоже смогут интересно провести время в обществе друг друга. Многие чартерные компании за отдельную плату организуют дайвинг или рыбалку. В стоимость включается снаряжение и необходимые приспособления. Рыбалка с берега или ловля в открытом море может плавно перейти в формат пикника в живописной бухте. Любознательные новобрачные могут поучаствовать в мастер-классе по управлению яхтой.

Медовый месяц на яхте оставит неизгладимое впечатление на долгие годы и станет лучшим началом супружеской жизни. Это бескрайнее море, рассветы и закаты, романтические ужины на палубе и звездные ночи. Солнечная Греция с живописными островами идеально подходит для воплощения этой идеи в реальность. Молодожены будут находиться на судне только вдвоем, не считая шкипера и другого обслуживающего персонала. На яхте не будет соседей, шумных детей, навязчивых гидов и продавцов. Чтобы избежать недоразумений, рекомендуется на стадии бронирования обсудить все нюансы. Это касается маршрута (с учетом возможных изменений), организации развлечений и фотосессии, дополнительных услуг. Не исключено, что после романтического круиза яхтинг станет семейным хобби.