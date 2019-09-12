Рубцовские грибники случайно обнаружили в лесу свалку медицинских отходов и написали об этом в группе «Инцидент Рубцовск». Горожане просят призвать к ответственности устроителей свалки, но пока их личности неизвестны.

Свалку нашли недалеко от поворота с барнаульской трассы (А-322) на поселок Пушкино Рубцовского района.

Свалка медицинских отходов. «Инцидент Рубцовск»

«Этот случай требует огласки по причине своей неоднократности. Прошу администрацию группы выкладывать пост каждый день, пока не будет полного ответа по этому вопросу», — пишет один из возмущенных горожан.

По санитарным правилам, уничтожение медицинских отходов строго регламентируется и проводится централизованно с использованием специальных технологий и оборудования.

Например, шприцы, использованные во врачебных целях, относят к категории опасности Б (опасные) или В (очень опасные) медотходы.