Свалку нашли недалеко от поворота с барнаульской трассы (А-322) на поселок Пушкино Рубцовского района.
«Этот случай требует огласки по причине своей неоднократности. Прошу администрацию группы выкладывать пост каждый день, пока не будет полного ответа по этому вопросу», — пишет один из возмущенных горожан.
По санитарным правилам, уничтожение медицинских отходов строго регламентируется и проводится централизованно с использованием специальных технологий и оборудования.
Например, шприцы, использованные во врачебных целях, относят к категории опасности Б (опасные) или В (очень опасные) медотходы.