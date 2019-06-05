«Грильница» стала лучшим фастфудом России

«Грильница» — одно из самых быстроразвивающихся предприятий питания края, добавляют в региональном управлении по развитию предпринимательства. Рестораны сети можно встретить в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
В Барнауле работает уже девять ресторанов сети.
В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала «Продукция Барнаула — горожанам». Это ярмарка, которую организует администрация Барнаула.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры поощрили сертификатом минпромторга за вклад в развитие сферы торговли и общественного питания.
Конкурс «Торговля России» способствует выявлению и популяризации передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли, отмечают организаторы.