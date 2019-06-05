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Жизнь

«Грильница» стала лучшим фастфудом России

В Москве наградили победителей конкурса «Торговля России». В номинации «Лучший объект фастфуда» среди победителей оказалась алтайская сеть ресторанов «Грильница», говорится в протоколе заседания оргкомитета конкурса, опубликованном на сайте минпромторга РФ.

"Грильница" на Комсомольском проспекте.
"Грильница" на Комсомольском проспекте.
altapress.ru

«Грильница» — одно из самых быстроразвивающихся предприятий питания края, добавляют в региональном управлении по развитию предпринимательства. Рестораны сети можно встретить в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В Барнауле работает уже девять ресторанов сети.

В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала «Продукция Барнаула — горожанам». Это ярмарка, которую организует администрация Барнаула.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры поощрили сертификатом минпромторга за вклад в развитие сферы торговли и общественного питания.

Конкурс «Торговля России» способствует выявлению и популяризации передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли, отмечают организаторы.

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