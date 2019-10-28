«Гринпис» нашел незаконный дом на территории объекта ЮНЕСКО на Алтае

Экологи из российского «Гринписа» обнаружили на берегу озера Дарашколь в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха» (объект ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая») в Республике Алтай частный дом. Защитники природы обратились в прокуратуру, пишет «Коммерсант».

Одноэтажное деревянное здание среди скал нарушает режим парка и природоохранное законодательство, считают в организации. Здание в настоящее время не используется.

Выяснилось, что местная администрация продала земельный участок некоммерческому фонду «Кабарга», который занимается восстановлением алтайской популяции животного мира и сохранением природного наследия. Среди его учредителей — основатель Yota Сергей Адоньев и директор телекоммуникационной компании «Экспател» Игорь Юзефович.

Минприроды Республики Алтай региона готовит иск о признании сделки недействительной, а государственная регистрация права собственности в отношении жилищно-бытового сооружения приостановлена.

В «Гринписе» говорят, что строительство здания на территории природного парка без предварительного информирования Центра всемирного наследия ЮНЕСКО может повлечь за собой перевод объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая» в список «Всемирное наследие под угрозой».