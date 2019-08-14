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Жизнь

«Гринпис» оценил масштаб экологических последствий лесных пожаров

Текущий год может стать рекордным по площади лесных пожаров в России. Пока это отрицательное достижение установлено в 2012 году, когда огнем были охвачены 18,1 млн гектаров. «Сейчас площадь пожаров в стране достигла 14,9 млн гектаров, именно столько пройдено огнем с начала года», — публикует данные на своем сайте неправительственная экологическая организация «Гринпис» со ссылкой на мониторинг Рослесхоза.

Под Читой горят леса и поселки.
Под Читой горят леса и поселки.
chita_overhear

«Гринпис» оценивает текущую площадь пожаров в 5,4 млн гектаров опять же со ссылкой на Рослесхоз. При этом тушат, по данным «зеленой» организации, всего лишь 9% от площади.

«Лесные пожары вносят колоссальный вклад в изменение климата. С учётом возросших площадей, он составит более 225 млн тонн углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами 49 млн автомобилей за год», отмечают в организации.

При этом в «Гринпис» отмечают, что регионы Сибири и их руководители могли бы многое сделать созданием добровольных дружин по охране. Причем они нужны не для тушения пожаров (этим должны заниматься профессионалы), а для недопуска в лес людей в жаркую погоду, проведения профилактических работ со взрослыми и детьми, 18 августа такая группа волонтеров начнет работу в Новосибирской области.

Из заявления «Гринпис»:

«В России существует более десяти групп добровольных лесных пожарных в разных регионах. Они объединяют людей и волонтерские группы, которые борются с природными пожарами. Это движение не имеет единого координационного центра, не заменяет государственные службы, не имеет единого фонда или источника финансирования».

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