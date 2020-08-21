Громадные овощи выращивают жители Алтайского края на своих грядках. А вам слабо?

«Вес огурчика — ровно килограмм. Его можно было вырастить еще больше, но он уже поспел. Пора срывать! В этом году все растет замечательно, очень надеюсь, что осенью будет большой урожай картофеля», — рассказал новоявленный селекционер «Змеиногорскому вестнику».
Многих жителей Змеиногорского района радует нынешний урожай. Так, семья Говорушкиных выкопала картофелину весом более килограмма.
Картофель-гигант.
zmnvest.ru
Сейчас члены семьи ведут наблюдения за тыквой, которая также обещает быть огромной.