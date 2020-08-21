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Жизнь

Громадные овощи выращивают жители Алтайского края на своих грядках. А вам слабо?

Житель Змеиногорска Евгений Петров вырастил в своем огороде килограммовый «огурчик».

Килограммовый "огурчик".
Килограммовый "огурчик".
zmnvest.ru

«Вес огурчика — ровно килограмм. Его можно было вырастить еще больше, но он уже поспел. Пора срывать! В этом году все растет замечательно, очень надеюсь, что осенью будет большой урожай картофеля», — рассказал новоявленный селекционер «Змеиногорскому вестнику».

Многих жителей Змеиногорского района радует нынешний урожай. Так, семья Говорушкиных выкопала картофелину весом более килограмма.

Картофель-гигант.
Картофель-гигант.
zmnvest.ru

Сейчас члены семьи ведут наблюдения за тыквой, которая также обещает быть огромной.

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