Громадные овощи выращивают жители Алтайского края на своих грядках. А вам слабо?

«Вес огурчика — ровно килограмм. Его можно было вырастить еще больше, но он уже поспел. Пора срывать! В этом году все растет замечательно, очень надеюсь, что осенью будет большой урожай картофеля», — рассказал новоявленный селекционер «Змеиногорскому вестнику».