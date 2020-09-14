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Жизнь

Громил гитлеровцев и 32 года отдал пожарной охране. В алтайском селе увековечили память ветерана

В селе Кытманово Алтайского края на местной пожарной части торжественно открыли мемориальную плиту с именем Ивана Чурикова — ветерана Великой Отечественной войны. Более 30 лет после войны он посвятил работе пожарным.

В Кытманово увековечили память ветерана пожарной охраны.
В Кытманово увековечили память ветерана пожарной охраны.
22.mchs.gov.ru

Иван Васильевич родился в 1925 года в селе Новоозерное, Кытмановского района. В январе 1943 года его призвали в Красную Армию, автоматчиком 218-го гвардейского стрелкового полка, потом командиром взвода 96-го стрелкового полка 247-ой стрелковой дивизии он громил гитлеровцев на Белорусском фронте, освобождал Польшу, брал Берлин. Войну закончил 9 мая 1945 года.

С 1949 года Чуриков связал жизнь с обеспечением пожарной охраны.

Среди почетных гостей на церемонии открытия мемориального знака был зампред правительства края Игорь Степаненко, генерал-майор внутренней службы, глава главка МЧС Александр Макаров и другие.

«Мемориальный знак, который мы сегодня откроем, будет служить нашим потомкам напоминанием о грозных военных годах, о самоотверженности наших фронтовиков, о героизме людей в годы суровых испытаний, выпавших на их долю», — цитирует Александра Макарова пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Право открыть мемориальную плиту предоставили дочери Ивана Васильевича Валентине Редько.

Все прошло 11 сентября. В этот день ветерану исполнилось бы 95 лет. Его не стало 12 октября 2019 года.

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