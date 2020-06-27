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Жизнь

Громкая авто-вечеринка в Барнауле закончилась приездом полиции и горами мусора

Вечеринка в районе поселка Борзовая заимка в Барнауле обернулась вызовом полиции и горами мусора, которые остались после отдыхающих.

Последствия вечеринки.
Последствия вечеринки.
vk.com/barneos22.

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», пати устроили на территории бывшей воинской части.

«Приехали десятки машин и устроили „пир во время чумы“, точнее пати во время коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Местные жители вызвали полицию. В 2:30 участников фестиваля разгоняли с сиреной», — говорится в сообщении.



После отдыхающих на месте тусовки осталось большое количество мусора.

Также уточняется, что организаторы вчерашнего отдыха заявили о намерении навести порядок на территории и вывезти мусор в течение дня.

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