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Жизнь

Гроза, дождь и ветер. На Алтае испортится погода

После ясных выходных погода на Алтае снова испортится. На 20 мая синоптики дали не слишком благоприятный прогноз: жителей края и республики ждут дожди, ветер и гроза. Причем в ближайшие три дня особых улучшений ждать не стоит.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Погода в Алтайском крае 20 мая

Температура днем ожидается в пределах +21…+26, в северо-западных районах до +16.

В отдельных районах края пройдет небольшой и умеренный дождь, местами будет гроза. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Погода в Барнауле 20 мая

Температура в краевой столице днем будет колебаться от +21 до +23. Временами будет идти небольшой дождь, возможна гроза. Ветер ожидается юго-западный, 10−15 м/с.

Погода в Республике Алтай 20 мая

На значительной территории республики прогнозируют дожди, местами небольшие и сильные, грозы, возможен град, в утренние часы местами туман.

Температура днем ожидает в пределах +21…+26, местами +15…+20. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Несмотря на дожди, на территории края и республики сохраняется высокая пожароопасность.

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