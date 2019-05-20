Гроза, дождь и ветер. На Алтае испортится погода

Погода в Алтайском крае 20 мая
Температура днем ожидается в пределах +21…+26, в северо-западных районах до +16.
В отдельных районах края пройдет небольшой и умеренный дождь, местами будет гроза. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
Погода в Барнауле 20 мая
Температура в краевой столице днем будет колебаться от +21 до +23. Временами будет идти небольшой дождь, возможна гроза. Ветер ожидается юго-западный, 10−15 м/с.
Погода в Республике Алтай 20 мая
На значительной территории республики прогнозируют дожди, местами небольшие и сильные, грозы, возможен град, в утренние часы местами туман.
Температура днем ожидает в пределах +21…+26, местами +15…+20. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 19 м/с.
Несмотря на дожди, на территории края и республики сохраняется высокая пожароопасность.