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9 августа 19°C

Гроза и +30. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае 10 августа прогнозируют грозы и сильный ветер. Однако в воскресенье, 11 августа, в регионе потеплеет до +30 градусов и осадков не будет, сообщает алтайский ЦГМС.

Пасмурно.
Пасмурно.
СС0

Погода в Алтайском крае 10 августа

ночью:

  • +7… +12 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

днем:

  • +21… +26 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Алтайском крае 11 августа

ночью:

  • +7… +12 градусов,
  • местами в предгорьях небольшой дождь, гроза, утром местами туман,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • +25… +30 градусов.
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле 10 августа

ночью:

  • +10… +12 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с.

днем:

  • +23… +24 градусов,
  • небольшой дождь,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле 11 августа

ночью:

  • +9… +11 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • +25… +27 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 3−8 м/с.
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