Гроза и +30. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 10 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
днем:
- +21… +26 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Алтайском крае 11 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- местами в предгорьях небольшой дождь, гроза, утром местами туман,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- +25… +30 градусов.
- без осадков, утром местами туман,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле 10 августа
ночью:
- +10… +12 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с.
днем:
- +23… +24 градусов,
- небольшой дождь,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле 11 августа
ночью:
- +9… +11 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- +25… +27 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 3−8 м/с.