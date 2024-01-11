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Жизнь

Гроза в январе: что ожидать от только начавшегося високосного года при таких катаклизмах. Подробности

Ночью 11 января в Барнауле раздался мощный раскат зимнего грома. Также горожане слышали и видели грозовые раскаты в ночь на 9 января.

Гроза.
Гроза.
Соцсети

Люди издавна искали в этих явлениях капризной природы какие-то знаки и символы. Самое чудное событие — гроза в январе. Она случается крайне редко. Многолетние наблюдения указывают — зимой гроза бывает один раз в 7-8 лет, указывает pronedra.ru.

А пик гроз приходится на май. Не зря сразу вспоминаются строки: "Люблю грозу в начале мая".

Судя по народным приметам, зимняя гроза не такое "замечательное" явление для людей. Учитывая, что 2024 год — високосный.

Голод

Гром в январе к голодному году. Также грозовые раскаты, по приметам, — к государственным конфликтам, распаду держав, катастрофам и катаклизмам.

Самая безобидная примета о громе в январе связана с погодными условиями. Грозовые раскаты — к буре. Пока что в регионе действует штормпрогноз. Порывы ураганного ветра, уже по прогнозам синоптиков, достигнут 33 метров в секунду и более.

Снеговое явление

Между тем в 2015 году в Новосибирске зафиксировали редчайшее метеоявление — снеговую грозу. Это произошло в декабре. Над городом сверкали молнии, слышался гром и шел снег.

"На станции "Учебная" вечером 9 декабря с прохождением фронта окклюзии зафиксирована гроза. Это явление в Огурцово (поселок, где расположена метеостанция) за весь период наблюдений отмечается впервые", — рассказала тогда главный спиноптик Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Справка

  • Снежная гроза (также снеговая гроза) — гроза, очень редкое метеорологическое явление, вместо ливневого дождя выпадает снег, ледяной дождь или ледяная крупа.
  • Явление наблюдается в холодное время года на берегах незамерзших морей и крупных озёр.
  • Средняя повторяемость таких гроз для каждого зимнего месяца — один раз в 5-10 лет
  • Случаи зимних гроз отмечаются в старинных русских летописях.

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