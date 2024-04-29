Грозы, дождь с усилением ветра до 27 метров в секунду ожидаются на Алтае во второй половине дня

Во второй половине дня 29 апреля в Алтайском крае ветер усилится до 27 метров в секунду.

Также прогнозируются грозы и дожди, говорится в смс-рассылке от краевого главка МЧС.

Такая же погода будет ночью 30 апреля.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе особого противопожарного режима.

Главная цель этой меры — не допустить появления открытого огня на лесных участках.

Запреты

Жителям края запрещено разжигать костры и сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе на территориях частных домовладений или садоводств.

Пикники и лес

Также под запретом пикники в лесу. Пока действует противопожарный режим, посещать леса можно только для занятий физкультурой и спортом, или если такая поездка напрямую связана с работой.

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