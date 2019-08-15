Грозы, град, туман: в Алтайском крае к выходным испортится погода

Аномальная жара в Алтайском крае закончилась. Дожди будут идти все предстоящие выходные, начиная уже с пятницы, 16 августа, следует из прогноза регионального ЦГМС. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +9 градусов, а в некоторых районах и до +6.