Грозы, град, туман: в Алтайском крае к выходным испортится погода

Погода в Алтайском крае 16 августа
ночью:
- +12… +17 градусов, в северных районах до +7,
- в отдельных районах дождь, гроза, при грозе сильный дождь, град, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
днем:
- +20… +25 градусов, в юго-восточных районах до +30,
- в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, град, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
Погода в Алтайском крае 17 августа
ночью:
- +11… +16 градусов, в северных и предгорных районах до +6,
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
днем:
- +22… +27 градусов.
- в отдельных районах дождь, гроза, в предгорьях местами сильный дождь, град, утром местами туман,
- ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 августа
ночью:
- +9… +14 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, утром местами туман,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +23… +28 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Барнауле
16 августа ночью будет +13. +15 градусов, днем +22… +24, утром дождь.
17 августа ночная температура составит +11… +13 градусов, дневная поднимется до +25, временами дождь, возможна гроза, утром местами туман.
18 августа ночью термометры покажут +9… +11 градусов, а днем +23… +25. Ночью и во второй половине дня дождь, возможна гроза.