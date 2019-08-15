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15 августа 23°C

Грозы, град, туман: в Алтайском крае к выходным испортится погода

Аномальная жара в Алтайском крае закончилась. Дожди будут идти все предстоящие выходные, начиная уже с пятницы, 16 августа, следует из прогноза регионального ЦГМС. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +9 градусов, а в некоторых районах и до +6.

Дождь.
Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 16 августа

ночью:

  • +12… +17 градусов, в северных районах до +7,
  • в отдельных районах дождь, гроза, при грозе сильный дождь, град, в утренние часы местами туман,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

днем:

  • +20… +25 градусов, в юго-восточных районах до +30,
  • в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе сильный дождь, град, в утренние часы местами туман,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

Погода в Алтайском крае 17 августа

ночью:

  • +11… +16 градусов, в северных и предгорных районах до +6,
  • в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

днем:

  • +22… +27 градусов.
  • в отдельных районах дождь, гроза, в предгорьях местами сильный дождь, град, утром местами туман,
  • ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 августа

ночью:

  • +9… +14 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, утром местами туман,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

днем:

  • +23… +28 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Барнауле

16 августа ночью будет +13. +15 градусов, днем +22… +24, утром дождь.

17 августа ночная температура составит +11… +13 градусов, дневная поднимется до +25, временами дождь, возможна гроза, утром местами туман.

18 августа ночью термометры покажут +9… +11 градусов, а днем +23… +25. Ночью и во второй половине дня дождь, возможна гроза.

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