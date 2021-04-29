Грозы, порывистый ветер и штормпрогноз ждут жителей Алтайского края

Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики на четверг, 29 апреля.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

«На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +14…+19 градусов, по югу местами будет до +25 градусов.

Ветер южный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура в краевой столице составит +17…+19 градусов.

Вместе с этим в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. До 30 апреля на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Кроме того, 29 и 30 апреля продолжится подьем уровня воды реки Чумыш в районе

села Ельцовка и реки Чапша в районе села Красногорское.