Грозы с молниями, залповые ливни, штормпрогноз: небесная канцелярия решила показать сибирякам все прелести лета

Регионы Сибирского федерального округа (СФО) в ближайшие дни будут резко меняться погодные условия.

Практически на всех территорях СФО - чрезвычайная пожароопасность на фоне дневных жарких температур. Но ближе к вечеру на сибирские территории обрушится дождь, даже залповый ливень с грозами и молниями.

При этом в Алтайском крае местами порывы южного ветра могут достигать 24 метров в секунду.

Утром, после прохладных ночей, многие города будут во власти тумана.

И как следствие - возможны сбои в работе аэропортов. Просто из-за плохой видимости воздушные суда могут перенаправлять на запасные аэродромы.

Пока такой прогноз от Гидрометцентра на 27 июня. Потому не лишним будет прихватить в дорогу зонты, а авиапассажирам набраться терпения в случае изменения места посадки лайнеров.

Ведь, как правило, московские рейсы в сибирские аэропорты выполняются утром, когда туман "сковывает" видимость на взлетно-посадочной полосе.

Между тем стало известно, что мы живем в новую климатическую и геологическую эпоху — эпоху антропоцена.

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты. И весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения — на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.