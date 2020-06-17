Грозили подкинуть браконьерскую рыбу: бойцов Росгвардии будут судить за избиение

На Сахалине передали в суд уголовное дело в отношении трех сотрудников Росгвардии, избивших жителя острова и запугавших его друзей, сообщает телекомпания АСТВ .

Как подчеркнул руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Александр Архипов, сложно было установить личности людей в масках. Обвинение предъявили трем силовикам из четырех на видео.

Инцидент с участием гвардейцев произошел 7 августа 2019 года. Гражданские возвращались домой со стороны моря, когда навстречу им выехала «Нива» со включенными диодными фонарями допосвещения, которые ослепили водителя иномарки. В ответ тот включил «люстры» на своей машине.

Это не понравилось силовикам в «Ниве» — они развернулись и начали преследование. Через какое-то время обе машины остановились. Из «Нивы» вышли четыре человека в форме и с автоматическим оружием, и «устроили разборки».

Пассажиры иномарки начали возмущаться, что люди в масках не представились. Тогда их вытащили из салона — двух поставили «на растяжку», а третьего повалили на землю.

Судя по кадрам, упавший мужчина не сопротивлялся, когда его пинали борцы за общественную безопасность.

После избиения сотрудники Росгвардии пригрозили, что если гражданские захотят предъявить какие-то претензии, то им подкинут браконьерскую рыбу.